Две женщины, действовавшие под видом государственной программы, были осуждены за мошенничество, приведшее к ущербу более 1 млрд тенге для 150 граждан, передает BAQ.KZ.

В течение нескольких лет они арендовали офис и использовали реквизиты действующего ТОО для заключения фиктивных договоров с людьми, обещая помощь в приобретении элитного жилья и получении займов по льготным условиям.

Мошенницы вводили граждан в заблуждение, обещая содействие в рамках госпрограммы, однако вместо этого они забирали деньги, не предоставив ничего взамен. Преступная схема действовала на территории Астаны и Алматы, что привело к массовым финансовым потерям.

Суд, учитывая наличие у обвиняемых малолетних детей, а также частичное возмещение ущерба потерпевшим, вынес приговор: каждой из осужденных назначено 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Также им запрещено занимать руководящие и материально ответственные должности на срок 5 лет. Весь причиненный ущерб будет взыскан с осужденных.

Приговор вступил в законную силу. Прокуратура столицы напоминает гражданам о важности проверки документов и полномочий лиц, с которыми заключаются сделки, особенно в сферах кредитования и приобретения жилья.