Мошенник из Астаны выманивал предоплату за несуществующие дома

Сотрудники криминальной полиции района "Сарыарка" столичного департамента полиции задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве.

По данным следствия, мужчина размещал в Instagram фальшивые объявления о сдаче в аренду домов на базах отдыха недалеко от Астаны. Как сообщают в Polisia.kz, он предлагал жильё по низкой цене, чем привлекал внимание граждан.

Когда люди откликались на объявления, подозреваемый говорил, что желающих много и дома быстро разбирают. Чтобы "забронировать" жиль, он требовал внести предоплату.

Потерпевшие переводили деньги на указанные им счета. После этого мужчина переводил средства на другие счета и тратил их на личные нужды.

Сейчас по этому факту проводится досудебное расследование. Известно о как минимум 7 эпизодах мошенничества.