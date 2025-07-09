Злоумышленник, представившись посредником, размещал объявления в интернете с предложением помочь обналичить товары, приобретенные в кредит в разных банках, передает BAQ.KZ.

Согласно представленной схеме, подозреваемый предлагал клиентам оформить товарный кредит, преимущественно на смартфоны, обещая реализовать товар и вернуть средства за вычетом комиссионного вознаграждения. Получив от клиентов коды подтверждения, он самостоятельно получал технику в торговых точках и осуществлял её продажу, присваивая вырученные средства.

В мае прошлого года по этой схеме были обмануты супруги из города Косшы, оформившие кредиты на четыре смартфона на общую сумму почти 2 млн тенге. Осознав, что деньги им не вернули, потерпевшие обратились в полицию в тот же месяц.

На данный момент установлено, что подозреваемый осуществлял аналогичные действия и в отношении других лиц.

По данному факту начато досудебное расследование по статье о мошенничестве, совершенном в отношении двух и более лиц с использованием информационных систем. Расследование продолжается. Правоохранительные органы напоминают о рисках, связанных с передачей личной информации и кодов подтверждения третьим лицам.