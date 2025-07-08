Национальный Банк Казахстана выразил обеспокоенность ростом случаев цифрового мошенничества, направленного на детей и подростков, передает BAQ.KZ.

Финрегулятор призвал родителей и педагогов усилить контроль за онлайн-активностью несовершеннолетних и обучать их основам цифровой безопасности.

По информации Нацбанка, злоумышленники всё чаще используют методы социальной инженерии: представляются друзьями, сотрудниками госорганов или компаний, чтобы войти в доверие и получить доступ к персональной и финансовой информации несовершеннолетних.

"Фишинг, спуфинг, фейковые ссылки, поддельные приложения и "виртуальные друзья" — всё это становится частью схем по обману детей в интернете", — предупреждают в Нацбанке.

Особую тревогу вызывают случаи, когда дети сами передают мошенникам данные банковских карт, логины и пароли от аккаунтов, не осознавая рисков. В некоторых случаях атаки сопровождаются распространением вредоносного контента и шантажом.

Родителям и педагогам рекомендуют обучать детей правилам кибергигиены, устанавливать функции родительского контроля и антивирусное ПО, настраивать двухфакторную аутентификацию на устройствах детей, следить за онлайн-покупками и платежами, помогать с выбором надёжных паролей и проверенных приложений.