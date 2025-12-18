В преддверии праздничных дней мошенники активизируют свою деятельность, предупреждают в полиции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленники используют повышенный интерес граждан к подаркам и скидкам, рассылая поддельные новогодние открытки с вредоносными файлами, а также размещая фейковые объявления о товарах и подарках по искусственно заниженным ценам.

По данным правоохранительных органов, одна из распространённых схем связана с электронными поздравлениями. Пользователям приходит яркая открытка с анимацией или музыкальным сопровождением. После открытия файла на устройство устанавливается вирус, который может получить доступ к паролям, банковским картам и мобильным приложениям.

Другой популярный способ обмана связан с размещением объявлений о продаже товаров или подарков по цене значительно ниже рыночной. Потенциальных покупателей убеждают срочно перевести деньги, после чего объявление удаляется, а связь с так называемым продавцом полностью прекращается.

В полиции отмечают, что мошенники часто используют фейковые аккаунты и поддельные отзывы, создавая видимость надёжного продавца. Это затрудняет распознавание обмана и повышает риск финансовых потерь.

Правоохранительные органы призывают граждан соблюдать осторожность и помнить, что безопасность важнее любой "выгодной покупки". Внимательное отношение к источникам информации и отказ от сомнительных предложений помогают защитить личные данные и денежные средства.