Департамент по противодействию киберпреступности предупреждает граждан о новых схемах мошенничества, в которых злоумышленники используют наименования популярных сервисов Uchet.kz и Qoldau.kz.

Цель преступников — создать ощущение срочности и получить доступ к персональным данным и учетным записям казахстанцев.

Специалисты киберполицейских подчеркивают, что официальные сервисы не направляют подобных сообщений. В связи с этим гражданам рекомендуется:

не вступать в переписку и не выполнять требования подозрительных SMS;

проверять информацию исключительно через официальные источники.

Департамент призывает казахстанцев быть внимательными, беречь свои персональные данные и финансовые средства, чтобы не стать жертвой мошенников.