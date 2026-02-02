Мошенники используют Uchet.kz и Qoldau.kz для кражи персональных данных
Департамент по противодействию киберпреступности предупреждает граждан о новых схемах мошенничества, в которых злоумышленники используют наименования популярных сервисов Uchet.kz и Qoldau.kz.
Цель преступников — создать ощущение срочности и получить доступ к персональным данным и учетным записям казахстанцев.
Специалисты киберполицейских подчеркивают, что официальные сервисы не направляют подобных сообщений. В связи с этим гражданам рекомендуется:
-
не вступать в переписку и не выполнять требования подозрительных SMS;
-
проверять информацию исключительно через официальные источники.
Департамент призывает казахстанцев быть внимательными, беречь свои персональные данные и финансовые средства, чтобы не стать жертвой мошенников.
