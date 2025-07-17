Казахстанцев, собирающихся в турпоездки, предупредили об участившихся случаях мошенничества при покупке путевок, передает BAQ.KZ. Как сообщили в фонде "Туристік Қамқор", аферисты прикрываются брендами реальных туркомпаний, создавая поддельные страницы в Instagram. Они заманивают казахстанцев сказочными ценами на "горящие туры", требуя моментальной оплаты. Люди переводят деньги — и теряют всё.

Как действуют мошенники?

Фальшивые аккаунты. Создают страницы, имитирующие реальные турфирмы — с чужими фото, логотипами и фейковыми отзывами.

Слишком низкая цена. Предложения выглядят как "удача века", но в 90% случаев это — ловушка.

Давление и срочность. Вам не оставляют времени подумать: "Платите прямо сейчас — иначе всё пропадёт".

Как обезопасить себя и свои деньги? Не поддавайтесь на заманчивые предложения, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Прежде чем оплатить тур, убедитесь, что вы имеете дело с надежной и ответственной компанией. Например, почитайте отзывы в соцсетях. Проверяйте наличие в списке системы гарантирования. Один из надежных способов проверки турагентства — наличие его в списке турагентств системы гарантирования в сфере выездного туризма. В этом списке представлены компании, сотрудничающие с туроператорами — субъектами Системы гарантирования, — сообщили в фонде.

Ознакомиться со списком надежных турагентств можно на официальном сайте "Туристік Қамқор" или в мобильном приложении “Tourcode”. Если вы уже стали жертвой, то эксперты советуют сохранить все доказательства — скриншоты переписок, чеки, реквизиты — и обратиться в полицию.