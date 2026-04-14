МВД Казахстана предупреждает о росте случаев интернет-мошенничества, в которых злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для обмана граждан, передает BAQ.kz.

По данным ведомства, преступники активно применяют ИИ для создания реалистичных изображений, аудио- и видеоматериалов, позволяющих выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, банков и других организаций.

Фиксируются случаи, когда гражданам поступают видеозвонки, в ходе которых неизвестные лица, используя поддельные лицо и голос, представляются сотрудниками полиции, органов национальной безопасности или служб безопасности банков.

Под предлогом выявления подозрительных операций или угрозы утечки средств злоумышленники убеждают перевести деньги на так называемые «безопасные счета».

Кроме того, используются и другие схемы:

•рассылка сообщений и документов, имитирующих официальные уведомления

•использование чат-ботов и автоматизированных сервисов

•создание иллюзии общения с представителями госорганов или банков

Начальник управления департамента по противодействию киберпреступности МВД Бейбит Биржанов призвал граждан соблюдать меры предосторожности:

«В целях предотвращения мошенничества рекомендуется проявлять бдительность, не выполнять указания неизвестных лиц, связанные с денежными переводами, не передавать персональные и банковские данные, а также проверять поступающую информацию через официальные источники. О всех фактах и попытках мошенничества необходимо незамедлительно сообщать в полицию».

В МВД подчёркивают, что сотрудники правоохранительных органов и финансовых организаций не требуют перевода денег и не запрашивают конфиденциальные данные по телефону или через видеосвязь.