Жительница одного из регионов Казахстана признана виновной в мошенничестве после того, как обманула более 30 родителей, пообещав за вознаграждение устроить их детей в государственные детские сады, передаёт BAQ.KZ.

Схема была выстроена через мобильное приложение 2ГИС: женщина находила в разделе "Отзывы" комментарии родителей, ищущих помощь в устройстве ребёнка в садик. Она выходила на связь, представлялась "посредником" и уверяла, что может ускорить процесс зачисления через систему Indigo24.kz.

Получив деньги, злоумышленница прекращала общение и скрывалась. Установлено более 30 эпизодов мошенничества, общий ущерб превысил 1 млн тенге.

В суде женщина признала вину, выразила раскаяние и частично возместила причинённый ущерб. Суд с учётом смягчающих обстоятельств приговорил её к 4 годам ограничения свободы с пробационным контролем.

Прокуратура напоминает: не доверяйте предложениям "ускорить" доступ к госуслугам через неофициальные каналы. Все услуги, включая зачисление в детские сады, предоставляются только через официальные цифровые платформы. Размещение личной информации в открытых источниках — риск для вашей безопасности.