Мошенница с визами в США обокрала доверчивых казахстанцев на миллионы
Сегодня 2026, 20:33
Сотрудники криминальной полиции Астаны задержали 35-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве с оформлением виз в США, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, подозреваемая обещала гражданам быстрый и беспрепятственный выезд за границу, однако полученные от них деньги присваивала себе. Установлено как минимум шесть эпизодов обмана, в результате которых пострадавшие потеряли около 3 миллионов тенге.
Женщина полностью признала свою вину. В отношении нее начато досудебное расследование.
Департамент полиции Астаны призывает граждан быть внимательными и не доверять частным лицам, предлагающим помощь в оформлении виз. Рекомендуется обращаться только в официальные организации с соответствующей лицензией и при малейших сомнениях сразу уведомлять правоохранительные органы.
