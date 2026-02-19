  • Главная
Мошенница с визами в США обокрала доверчивых казахстанцев на миллионы

Фото: freepik.com

Сотрудники криминальной полиции Астаны задержали 35-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве с оформлением виз в США, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, подозреваемая обещала гражданам быстрый и беспрепятственный выезд за границу, однако полученные от них деньги присваивала себе. Установлено как минимум шесть эпизодов обмана, в результате которых пострадавшие потеряли около 3 миллионов тенге.

Женщина полностью признала свою вину. В отношении нее начато досудебное расследование.

Департамент полиции Астаны призывает граждан быть внимательными и не доверять частным лицам, предлагающим помощь в оформлении виз. Рекомендуется обращаться только в официальные организации с соответствующей лицензией и при малейших сомнениях сразу уведомлять правоохранительные органы.

