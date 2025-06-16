15 июня в индийском городе Пуне, штат Махараштра, произошло обрушение пешеходного моста через реку Индраяни, сообщает индийская пресса. В момент обрушения на конструкции находилось более 100 человек — туристы собрались сделать фотографии в популярной локации, передает BAQ.KZ.

По последним данным:

Погибли 4 человека

Более 100 получили травмы

6 находятся в тяжёлом состоянии

Несколько человек числятся пропавшими без вести. Их, по словам властей, унесло сильным течением реки, поисково-спасательная операция продолжается.

Мост, построенный около 30 лет назад, был всего 1,2 метра шириной. Несмотря на запрет и предупреждения, конструкция оказалась перегружена. Именно это, по предварительным данным, стало причиной трагедии.

"На месте работают спасатели NDRF, все экстренные службы приведены в состояние полной готовности", — сообщил главный министр штата Девендра Фаднавис.

Место давно пользовалось популярностью у туристов — отсюда открывается живописный вид на реку. Многие приходили туда ради фотографий, несмотря на отсутствие должной инфраструктуры и признаков износа моста.