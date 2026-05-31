Мост за 47 миллиардов: почему главный инфраструктурный проект Семея всё ещё не завершён

В Семее растёт недовольство вокруг ситуации с мостами. Вот уже полтора года горожане ждут ввода в эксплуатацию новой автогужевой переправы. Её завершение откладывается по разным причинам - от паводков до удорожания металла. А между тем старый мост по соседству исчерпал свой эксплуатационный срок. Много вопросов и к состоянию подвесного моста: прошлогодний средний ремонт не оправдал ожиданий - куски асфальта отваливаются, а металлические конструкции отслаиваются. На фоне растущих автомобильных пробок семейчане вспоминают и про третий мост, понтонный, который в середине 90-х годов загадочно исчез из инфраструктурной карты Семея.

Сегодня в Семее функционирует четыре моста. Два автогужевых и один железнодорожный мост через реку Иртыш, ещё одна металлическая переправа соединяет правый берег и остров Бейбитшилик (остров Мира). Все они с богатой историей и не менее интересным настоящим.

В 1964 году официально сдали в эксплуатацию автогужевой мост Семея, который в народе называют «Старым». В последние годы он стал известен удручающим состоянием: с него падали плиты, перила, между конструкциями образовались пугающие зазоры.

В 2000 году, в Семее торжественно открыли легендарный подвесной мост при участии японской строительной компании «IHI» и турецкой фирмы «Алсим Аларко». Шести-полосная переправа стала главной в городе, её сдали в эксплуатацию на 13 месяцев раньше заявленного срока. С тех пор она считается самой масштабной и главной достопримечательностью города.

Стройка века

10 лет назад в Семее заговорили о необходимости нового автогужевого моста через реку Иртыш, чтобы снизить нагрузку на «старый», 1964 года постройки. В 2021 году с него обвалилась плита, после чего и начались реальные действия, откладывать было уже нельзя. Так, в 2022 году по поручению президента страны на двух берегах начались работы по возведению нового автогужевого моста. Сегодня это одна из главных строительных площадок Семея.

Строящийся автогужевой мост через Иртыш - это конструкция с 9 опорами и 8 пролётами. Общая длина составит 1 350 метров, из которых 810 метров приходится на основной участок моста. Оставшиеся 540 метров - на автодорожные подходы с обеих сторон. Ширина - 23 метра. Автором проекта является ТОО «КазахскийПромтранспроект».

«Мост строят с применением технологии продольной надвижки пролётного строения. Суть метода заключается в том, что отдельные секции конструкции изготавливаются (свариваются) на стапеле, после чего с помощью домкратных устройств осуществляется их последовательное перемещение с левого берега на правый. Аналогичная технология ранее применялась на объекте в Западном Казахстане», - рассказали в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай.

Авторским надзором проекта занимается ТОО «КазахскийПромтранспроект». Технический надзор на объекте осуществляет ТОО «T.A.S. Build Group».

Новую переправу планировали построить за два года и сдать в конце 2024-го. Однако сроки реализации задерживались несколько раз. Сначала из-за паводков, так как финансовый приоритет сместился в сторону устранения ЧС по всей стране. Затем причиной назвали удорожание металла. Проект подорожал на 17 млрд. тенге - с 30 до 47 млрд.

На объекте возникали проблемы с задержкой заработной платы, о чём рабочие говорили в своих видео-обращениях властям.

Новые установленные сроки завершения строительства - конец текущего 2026 года. На днях аким области Абай Берик Уали, побывавший на стройке, поручил держать качество строительства на строгом контроле и завершить работы в установленные сроки.

«Этот мост строят по поручению Президента, он находится на его личном контроле, поэтому мы обязаны ввести объект в эксплуатацию уже в этом году. Никакие оправдания приниматься не будут. Темпы работ снижать нельзя», - подчеркнул Берик Уали.

Завершение строительства планировалось за счёт гранта КНР. Но затем механизм финансирования изменили и решили выделить необходимые 17,5 млрд. тенге по линии Правительства. В результате за время строительства освоено 27 млрд. тенге. В этом году из местного бюджета дополнительно выделено 2 млрд. тенге.

Сюрприз под землёй

Какие ещё проблемы тормозят сдачу стратегически важного объекта? В Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай рассказали, что одним из препятствий был скальный грунт, на который нарвались подрядчики в ходе земельных работ.

«Определённые сложности возникли при строительстве четвёртой опоры, где в процессе бурения были выявлены скальные породы, что осложнило проведение работ. В настоящее время строительство опоры № 4 активно ведётся. Монтаж конструкций проходит в соответствии с утверждённым графиком производства работ. До конца текущего года планируется обеспечить проезд по мосту», - рассказали подробности проекта в Управлении.

На сегодняшний день на строящемся автодорожном мосту возведены 8 опор из 9. Построено 418 метров пролётного строения. Работы выполнены почти на 70%. На стройке задействовано 174 человека.

Генеральным подрядчиком по объекту является ТОО «Integra Construction KZ», субподрядной организацией - ТОО «Мостострой-К3».

Согласно проекту, на автодорожном мосту предусмотрено асфальтобетонное покрытие. Будут установлены металлические перильные ограждения, а также колесоотбойные барьеры для предотвращения выезда транспортных средств на тротуарную часть.

Старый автогужевой мост, который находится рядом, со строительством своего младшего соседа превратится в пешеходный. Начиная с 2022 года переправа несколько раз «облегчала» себе жизнь при помощи ограничений для снижения нагрузки на старые констуркции. Здесь ограничили скорость, запретили курсирование большегрузов и фургонов, организовали движение в две полосы вместо четырёх. Из-за этого заметно увеличились пробки в обе стороны. Обследование, проведённое на старом мосту в 2021 году, выявило серьёзные дефекты: зазоры между плитами на пешеходных дорожках, повреждённые бетонные ограждения.

Подвесной мост

Подвесной мост в Семее построен в 2000 году. Ближайшее подобное инженерное сооружение находится в Турции - это Босфорский мост. За четверть века эксплуатации его ещё ни разу капитально не ремонтировали. А главной проблемой остаётся несовместимость металлического основания и асфальта. Дорожники шутят, говоря, что «японская дорога и казахстанский асфальт не могут пожениться».

Ровно год назад, летом 2025 года, в рамках подготовки к празднованию юбилея Абая Кунанбаева, аким области Абай инициировал капитальный ремонт подвесной переправы. В результате волнистый асфальт с ямами заменили на ровную поверхность. Но уже весной этого года автовладельцы заметили первые изъяны. Покрытие не продержалось и года.

Ремонтом не довольны!

Гражданский активист из Семея Роллан Машпиев уверен, что во время ремонта 2025 года, который проходил без качественного предварительного исследования, допущены существенные технологические нарушения.

«В частности, был уничтожен и не восстановлен должным образом гидроизолирующий слой, защищающий металлическое основание моста от влаги и ржавчины. Слои покрытия, включающие в себя дополнительные химические вещества и уплотнитель, использованные иностранными строительными компаниями при создании моста, были заменены на дешёвые компоненты, которые не могут выполнять свои функции подобно старому покрытию», - рассказал Роллан Машпиев.

В связи с этим покрытие моста подвергается разрушению, простояв после замены меньше года. На нём появились ямы вплоть до металлического основания, говорит наш собеседник.

Свои наблюдения и результаты обследования он передал в прокуратуру Семея с просьбой провести проверку качества работ по ремонту асфальта на подвесном мосту города Семей. А также установить, какой именно ущерб был нанесён мосту в связи с нарушением гидроизолирующего покрытия.

В своём обращении Роллан Машпиев уверяет, что ремонт выполнялся без опоры на надлежащее исследование, хотя такое исследование велось с участием построившей его японской компании.

«Ремонт оплатили из фонда. Всё было сделано крайне непрозрачно, чиновники до сих пор не озвучили ни стоимость работы, ни логистику формирования сметы. Мы уже провели беседы с независимыми специалистами и во всех случаях получили оценку, что при ремонте моста в прошлом году многое делалось с нарушением нужных технологий», - пояснил активист.

Подвесной мост Семея стал для города архитектурной доминантой, и, пожалуй, главной коммунальной анти-достопримечательностью, поскольку на деле он не по карману ни городской, ни областной администрации. На поддержание моста ежегодно необходимо больше 400 млн. тенге. На реконструкцию теперь требуются миллиарды.

В Управлении транспорта и автодорог сообщили, что этот вопрос немного продвигается и сейчас дошёл до этапа госэкспертизы проекта.

«По проекту реконструкции подвесного моста в настоящее время проектно-сметная документация находится на портале Госэкпертизы, после получения заключения будут планироваться строительно-монтажные работы», - ознакомили с последними данными в автомобильно-дорожном ведомстве.

Берег левый, берег правый

В долгосрочной перспективе Семею нужен ещё один мост через реку Иртыш. Нынешнюю нагрузку на мосты может разгрузить объездная дорога вокруг города, о которой тоже пока только говорят.

Семейчане предлагают не искать новых решений, а использовать проверенный опыт и построить переправу на месте бывшего трофейного моста с острова на левый берег города. Через десятки лет после его демонтажа на этом месте функционировал другой понтонный мост.

До середины 90-х годов он был весьма оживлённым, по нему ходили люди и даже проезжали автомобили. Каждую весну его собирали, а с наступлением холодов увозили по воде на хранение в район Затона. И вот однажды в 90-х годах люди так и не дождались этой переправы. По воспоминаниям старожилов, металлические конструкции смяло во время ледостава, их не правильно разместили. Из-за халатности город лишился важной артерии. Как рассказывают городские неофициальные хроники, деформированные конструкции понтонного моста не смогли восстановить. Их просто сдали на металл.

По информации Управления автодорог, в ближайшее время строительство мостов для семейчан не планируют. Главная задача сейчас - ввести в строй будущий автогужевой мост, который завершён почти на 70%.

На территории области Абай, помимо реализуемого проекта, строительство мостов в настоящее время не осуществляется. Вместе с тем ведётся реализация и проработка проектов мостов через реку Тебиске на автомобильной дороге районного значения района Аксуат; реконструкция моста через реку Жузагаш; строительство моста через реку Ащысу в селе Ушбиик; разработка проектно-сметной документации по проекту «Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения «Караганда - Аягоз - Емельтау» 0-98 км Аягозского района области Абай»; а также разработка проектно-сметной документации по проекту «Реконструкция автомобильного моста в селе Кокпекты Кокпектинского района».

Фото: пресс-служба акимата области Абай.