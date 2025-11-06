В Казахстане по итогам сентября 2025 года зарегистрировано 136,6 тысячи мотоциклов, мопедов, квадроциклов и трициклов, что на 1% больше, чем в августе, и на 17,9% выше показателя с начала мотосезона в апреле, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Доля мототранспорта на дорогах страны выросла с 2,1% до 2,3% от всех зарегистрированных автомобилей, что отражает растущую популярность двухколесного транспорта среди казахстанцев.

Только за сентябрь на учёт поставили 2,6 тысячи новых мотосредств, причём в регионах их количество варьировалось от 21 в Улытауской области до 510 в Алматы. Более половины всего мототранспорта сосредоточено в пяти регионах: Алматинская область — 28,1 тысячи единиц, Алматы — 18 тысяч, Восточно-Казахстанская область — 10,9 тысячи, Карагандинская — 8 тысяч и Северо-Казахстанская — 7,5 тысячи. В остальных областях количество зарегистрированных мотоциклов и квадроциклов колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч, а ещё 11,5 тысячи единиц учтены без указания региона.

Старение парка касается и мототранспорта: более половины зарегистрированных средств передвижения старше 20 лет, что составляет 72,8 тысячи единиц. При этом почти треть транспорта — новые модели, выпущенные за последние три года, их количество достигло 41,7 тысячи. Большинство мотосредств оборудованы двигателями объёмом менее 1,5 тысячи куб. см — таких 111,2 тысячи единиц. Мотоциклы с двигателями от 1,5 до 2 тысяч куб. см составляют около тысячи, а самые мощные — свыше 2 тысяч куб. см — всего 274 единицы.

Что касается топлива, то 95,3% мототранспорта работают на бензине, всего 1,3 тысячи единиц используют электричество, а менее тысячи единиц — дизель, газ или смешанное топливо. Рост числа мотоциклов и квадроциклов отражает интерес казахстанцев к активному и мобильному виду транспорта, а также постепенно обновляющийся парк, который сочетает в себе как старые модели, так и современные, экологичные и мощные средства передвижения.