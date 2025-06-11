В Алматы врачи Центра детской неотложной медицинской помощи провели уникальную операцию, которая может войти в мировую медицинскую практику. У новорождённого ребенка обнаружили редчайшую патологию — гетеротопию мозговой ткани в области лица и шеи. В мировой истории известно менее 30 таких случаев, передает BAQ.KZ.

Малыш родился в крайне тяжёлом состоянии — из-за образования размером 4×4 см он не мог дышать самостоятельно. Опухоль сдавливала гортань и дыхательные пути. Немедленно было принято решение о транспортировке младенца в ЦДНМП и подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Изначально врачи предполагали лимфангиому — доброкачественную опухоль. Однако обследования показали: образование охватывало жизненно важные сосуды и нервы, создавая серьёзную угрозу для жизни.

"Ребёнок буквально боролся за каждый вдох. Состояние было критическим", — вспоминает заведующий отделением реанимации новорождённых Улыкпан Алсеитов.

Была проведена экстренная операция, в которой участвовали ведущие хирурги страны. Под руководством челюстно-лицевого хирурга Серика Нурмаганова медики в течение двух часов полностью удалили опасное образование. После операции дыхание ребёнка восстановилось.

Настоящий сюрприз ожидал врачей после гистологического анализа: удалённая "опухоль" оказалась мозговой тканью.

"Это гетеротопическая мозговая ткань — врождённая аномалия, при которой участок мозга развивается вне черепа. В нашем случае — в области глотки", — пояснил директор ЦДНМП Алибек Смагулов.

Такая форма встречается в менее чем 0,1% всех случаев гетеротопий. Это делает случай алматинских врачей по-настоящему уникальным.

Сегодня малыш полностью восстановился: он дышит и питается самостоятельно, и уже выписан домой.

"Прогноз благоприятный. Раннее выявление и профессиональная работа команды сыграли ключевую роль", — отметил Смагулов.

ЦДНМП Алматы — один из ведущих медицинских центров страны. Только в 2024 году здесь прооперировали 49 новорождённых с различными пороками развития. С начала 2025 года хирургическую помощь получили ещё 24 младенца.

История спасённого младенца — это история силы, профессионализма и медицинского чуда, которое стало возможным благодаря слаженной работе казахстанских врачей.