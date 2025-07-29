В Казахстане родитель, переживший суицидальную попытку или страдающий депрессией, не может быть лишён родительских прав — такие действия не считаются виновным поведением. Однако возможно ограничение в правах, если есть угроза для ребёнка. Об этом рассказала юрист Ляззат Ракишева в интервью для BAQ.KZ.

По словам юриста и координатора проекта по "Организации мер и мероприятий по защите прав граждан и повышению уровня правовой культуры в обществе", данная тема регулируется рядом нормативных актов.

"В соответствии со статьёй 75 частью первой, попытка суицида не может быть причиной лишения родительских прав, так как это относится к психическим расстройствам — то есть к ситуациям, не зависящим от самого родителя и не связанным с его виновным поведением", — объясняет Ракишева.

Когда возможно ограничение, а не лишение

Психические расстройства, суицидальные попытки или тяжёлая депрессия, даже если они подтверждены медицинскими документами, не являются основаниями для лишения прав. Но суд может применить меру ограничения родительских прав, если существует реальная угроза жизни или здоровью ребёнка.

Так, пункт 8 Нормативного постановления Верховного Суда и статья 79 Кодекса предусматривают возможность ограничения родительских прав в случае, если оставление ребёнка с родителем опасно по причинам, не зависящим от родителя — например, из-за хронического заболевания или психического расстройства.

"Закон не связывает возможность ограничения родительских прав с признанием родителей ограниченно дееспособными. Суд сам оценивает степень опасности и может ограничить родительские права, если усматривается угроза для ребёнка", — подчёркивает юрист.

При этом суд оценивает психоэмоциональное состояние родителя, поведение в быту, наличие лечения, условия жизни и иные обстоятельства.

Что учитывается при решении суда

Однозначных критериев, по которым суд определяет способность родителя заботиться о ребёнке после попытки суицида, не существует. Но всегда привлекается психолог, в некоторых случаях проводится комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

"Если попытка суицида произошла из-за конфликта в семье, суд будет оценивать: насколько родитель способен выполнять свои обязанности, в каком он состоянии, проходил ли лечение. За одну попытку лишать родительских прав вряд ли кто-то будет — при отсутствии вины родителя это невозможно", — говорит Ракишева.

Если родитель прошёл курс лечения и стабилизировал своё состояние, это может быть основанием для восстановления прав, но лишь при соблюдении ряда условий. При этом учитывается мнение самого ребёнка.

Роль мнения ребёнка

Согласно статье 62 Кодекса "О браке и семье" и пункту 16 постановления ВС, мнение ребёнка обязательно учитывается, если он достиг 10-летнего возраста.

"Если ребёнок возражает против восстановления прав или возвращения к родителю, который перенёс суицид или страдает психическим расстройством, суд не вправе игнорировать это мнение — особенно если оно не противоречит интересам самого ребёнка", — уточняет Ракишева.

Даже если родитель прошёл лечение и ограничение в правах можно было бы снять, отказ ребёнка может стать основанием для отклонения иска.

А если родитель стоит на учёте в диспансере?

Юрист также прокомментировала, может ли наличие диагноза, учёт в ПНД или депрессия повлиять на решение суда:

"Если родитель стоит на учёте или имеет психиатрический диагноз, это может повлиять — но исключительно в части ограничения прав, не лишения. Лишение возможно только в случае виновного поведения. А здесь речь идёт о недееспособности, которая не зависит от воли человека", — подчеркнула Ракишева.

При каких условиях всё-таки можно лишить прав

Юрист подчёркивает: лишение родительских прав допускается только при наличии виновного поведения — например, жестокого обращения, злоупотребления алкоголем, уклонения от воспитания или грубого нарушения обязанностей.

"Суицидальные попытки, депрессия или иные психические состояния — это не вина, это болезнь. Поэтому такие случаи могут повлечь ограничение, но не лишение родительских прав", — говорит она.

Таким образом, вопрос решается индивидуально, с учётом всех обстоятельств дела: состояния родителя, динамики лечения, поведения после инцидента, мнения ребёнка и заключения специалистов.