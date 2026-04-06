Система обязательного социального страхования в Казахстане направлена на компенсацию части дохода граждан в случае наступления определённых социальных рисков. Эта система организуется, контролируется и гарантируется государством.

Согласно действующему Социальному кодексу Республики Казахстан, к социальным рискам относятся:

• потеря работы,

• утрата трудоспособности,

• потеря кормильца,

• беременность и роды,

• усыновление новорождённого ребёнка,

• а также утрата дохода в связи с уходом за ребёнком до достижения им возраста полутора лет.

"В соответствии с этим, социальная выплата по уходу за ребёнком назначается лицу, осуществляющему уход за ребёнком до достижения им возраста полутора лет. То есть в этот период гражданин занимается уходом за ребёнком и временно теряет возможность получать доход. Поэтому государство компенсирует часть утраченного дохода", – говорится в ответе Министерства труда и социальной защиты населения на запрос редакции.

Однако в законодательстве предусмотрено важное ограничение. Социальный риск, связанный с уходом за ребёнком, и риск потери работы не рассматриваются одновременно.

В частности, социальная выплата по безработице предоставляется только гражданам, официально зарегистрированным в качестве безработных. Это требование установлено статьей 99 Социального кодекса Республики Казахстан. Кроме того, согласно нормам Кодекса, безработным признаётся человек, который ищет работу и готов приступить к ней. В то время как лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребёнком, не считается готовым немедленно приступить к работе.

Также в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан работодатель обязан предоставить работнику (матери или отцу) отпуск без сохранения заработной платы до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. При этом за работником полностью сохраняется его рабочее место.

Таким образом, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком, социальная выплата по безработице не назначается. Это связано с тем, что они официально не имеют статуса безработного, а их рабочее место сохраняется.

В этот период государство оказывает поддержку через отдельную социальную выплату по уходу за ребёнком.

