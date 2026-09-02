МРП 4693 тенге и повышение пенсий на 8,5%: опубликован проект бюджета на 2027 год

В Казахстане опубликован проект республиканского бюджета на 2027-2029 годы. В документе прописаны размеры МРП, минимальной зарплаты и пенсии, повышение пенсионных выплат, трансферты из Нацфонда, суммы для регионов и предельные долговые обязательства государства. Пока это проект. Его публичное обсуждение продлится до 5 сентября, сообщает BAQ.KZ.

Доходы республиканского бюджета на 2027 год предлагается установить на уровне 25,44 трлн тенге. Из них около 19,54 трлн должны дать налоговые поступления.

Неналоговые поступления заложены в размере 377,2 млрд тенге, специальные поступления составят 17,7 млрд тенге. От продажи основного капитала ожидается 200 млн тенге. Еще 5,51 трлн тенге должны поступить в виде трансфертов.

Дефицит бюджета предполагается на уровне 4,56 трлн тенге, или 2,3% ВВП. Ненефтяной дефицит составит 10,62 трлн тенге, или 5,3% ВВП.

МРП вырастет до 4693 тенге, минимальная зарплата останется 85 тысяч

С 1 января 2027 года месячный расчетный показатель предлагается установить в размере 4693 тенге.

Минимальная заработная плата останется на уровне 85 тыс. тенге.

Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 38 622 тенге, минимальная пенсия 74 919 тенге.

Прожиточный минимум предлагается установить в размере 55 173 тенге.

Пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет в проекте заложены с повышением на 8,5% с 1 января.

Для расчета отдельных социальных пособий установлены другие показатели. МРП для некоторых категорий составит 4325 тенге, прожиточный минимум для расчета ряда пособий 50 851 тенге.

Взносы государства на ОСМС предлагается установить на уровне 2,2% от объекта исчисления.

Военнослужащим, кроме срочников, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов и фельдъегерской службы предусмотрена ежемесячная денежная компенсация на содержание жилья и оплату коммунальных услуг в размере 3739 тенге.

В проекте предусмотрены средства на повышение должностных окладов работников лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, которые работают в сельской местности.

Деньги планируется направить и на материально-техническое оснащение медорганизаций на местном уровне. Отдельно предусмотрены субсидии субъектам естественных монополий на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций.

Есть статьи о кредитовании капитального ремонта общего имущества кондоминиумов, социальной поддержке специалистов, микрокредитах сельскому населению и инвестиционных проектах в агропромышленном комплексе.

Отдельно предусмотрены средства на возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных компании «Карагандаликвидшахт».

Из Нацфонда хотят направить 4,43 трлн тенге

Гарантированный трансферт из Национального фонда в 2027 году предлагается установить в размере 2,43 трлн тенге.

Еще 2 трлн тенге планируется получить в виде целевого трансферта на цели, определенные Президентом.

Проект содержит и доходы от аренды комплекса Байконур Россией. В следующем году в бюджет ожидается 55,2 млрд тенге. За пользование военными полигонами предусмотрено еще около 9,62 млрд тенге.

Алматы, Астана и Атырауская область, напротив, перечислят часть доходов в республиканский бюджет. Общий объем бюджетных изъятий составит почти 1,08 трлн тенге.

На Алматы приходится 600,95 млрд тенге. Астана должна перечислить 240,96 млрд, Атырауская область 237,91 млрд тенге.

Другим регионам предусмотрено 6,36 трлн тенге бюджетных субвенций.

Самую большую сумму предлагается направить Туркестанской области, около 1,25 трлн тенге.

Жамбылская область, 607,5 млрд тенге

Кызылординская область, 546,9 млрд тенге

Северо-Казахстанская область, 432,9 млрд тенге

Костанайская область, 423,8 млрд тенге

Область Абай, 421,1 млрд тенге

Карагандинская область, 419,9 млрд тенге

Область Жетысу, 403,6 млрд тенге

Акмолинская область, 390,9 млрд тенге

Шымкент, 324,4 млрд тенге

Восточно-Казахстанская область, 306,9 млрд тенге

Актюбинская область, 291,2 млрд тенге

Западно-Казахстанская область, 283,2 млрд тенге

Алматинская область, 106 млрд тенге

Мангистауская область, 78,6 млрд тенге

Область Улытау, 68,5 млрд тенге

Павлодарская область, около 4,4 млрд тенге

Какие финансовые лимиты заложили на 2027 год

Резерв Правительства на 2027 год предлагается установить на уровне 370 млрд тенге. Еще 470 млрд тенге предусмотрено в резерве на инициативы Президента.

На формирование и хранение государственного материального резерва по линии МЧС заложено 10 млрд тенге.

Для КазАвтоЖола предусмотрено около 380,7 млрд тенге на выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом.

Лимит государственных гарантий в 2027 году предлагается установить в размере 4,91 трлн тенге.

Отдельно предусмотрено до 40,8 млрд тенге государственных гарантий для поддержки экспорта и до 71,85 млрд тенге для поддержки частного предпринимательства.

Лимит правительственного долга на конец 2027 года составит 43,87 трлн тенге.

Государственные обязательства Правительства по проектам государственно-частного партнерства ограничат суммой 5,09 трлн тенге. По проектам строительства под ключ лимит составит 2,54 трлн тенге.

Лимит внешнего долга квазигосударственного сектора предлагается установить на уровне 16,9 трлн тенге. Привлекать внешние займы смогут национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании и акционерные общества, контрольный пакет которых принадлежит государству или государственным холдингам.

Общий лимит долга местных исполнительных органов предусмотрен на уровне 8,63 трлн тенге. Самый большой показатель приходится на Алматы, около 2,5 трлн тенге. У Туркестанской области он составляет 693,7 млрд, у Астаны 513,4 млрд тенге.

Лимит обязательств регионов по проектам строительства под ключ составит 2,22 трлн тенге. Здесь крупнейшие суммы предусмотрены для Алматы, 626,6 млрд тенге, Астаны, 330,3 млрд, и Шымкента, 196,2 млрд тенге.

Еще 5,69 трлн тенге приходится на предельные обязательства местных властей по проектам государственно-частного партнерства. У Алматы показатель составляет около 1,57 трлн тенге, у Астаны 825,9 млрд, у Шымкента 490,4 млрд тенге.

В проекте отдельно закрепляется перечень республиканских бюджетных программ, которые не будут подлежать секвестру во время исполнения бюджета. Аналогичный механизм предусмотрен для местных бюджетов. Перечни содержатся в приложениях к проекту.

Согласно проекту, закон должен начать действовать с 1 января 2027 года. До этого документу предстоит пройти дальнейшие процедуры, поэтому опубликованные сейчас параметры могут измениться.