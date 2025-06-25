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МРТ, Bluetooth, штрафы: в столице сняли "всевидящий" столб Сергек

В столице сняли столб с десятком камер — Казнет в шоке и иронизирует.

Сегодня, 14:56
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Кадр видео Сегодня, 14:56
Сегодня, 14:56
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Фото: Кадр видео

В казахстанском сегменте интернета обсуждают вирусное видео с необычным "героем" — столбом в Астане, увешанным как минимум десятью камерами системы видеонаблюдения "Сергек". По словам автора ролика, столб находится на улице Кошкарбаева, передаёт BAQ.KZ.

На кадрах видно, как многочисленные камеры установлены на одной опоре, вызывая у пользователей бурю эмоций — от негодования до шуток. Ироничные комментарии не заставили себя ждать:

  • "Сергек Про Макс 512 Гб",
  • "Бедный столб, камеры как будто запаразитировали",
  • "Теперь даже муха не пролетит без штрафа",
  • "Мемы становятся реальностью",
  • "Икпорт, МРТ, ЭКГ, Bluetooth и ТТГ в одном флаконе",
  • "Антонио Бандерас в фильме “Некуда бежать”".

Редакция попыталась получить комментарий от пресс-службы компании, обслуживающей "Сергек". Однако внятного объяснения, зачем столько камер на одном участке, там не предоставили и порекомендовали обратиться в полицию. На момент публикации ответа от полиции города Астаны не поступало.

 
 
 
 
 
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Публикация от АСТАНА | ЖАЛОБЫ | ОТЗЫВЫ 🌐🔝🗨️ (@zhaloby.astana)

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