В казахстанском сегменте интернета обсуждают вирусное видео с необычным "героем" — столбом в Астане, увешанным как минимум десятью камерами системы видеонаблюдения "Сергек". По словам автора ролика, столб находится на улице Кошкарбаева, передаёт BAQ.KZ.

На кадрах видно, как многочисленные камеры установлены на одной опоре, вызывая у пользователей бурю эмоций — от негодования до шуток. Ироничные комментарии не заставили себя ждать:

"Сергек Про Макс 512 Гб",

"Бедный столб, камеры как будто запаразитировали",

"Теперь даже муха не пролетит без штрафа",

"Мемы становятся реальностью",

"Икпорт, МРТ, ЭКГ, Bluetooth и ТТГ в одном флаконе",

"Антонио Бандерас в фильме “Некуда бежать”".

Редакция попыталась получить комментарий от пресс-службы компании, обслуживающей "Сергек". Однако внятного объяснения, зачем столько камер на одном участке, там не предоставили и порекомендовали обратиться в полицию. На момент публикации ответа от полиции города Астаны не поступало.