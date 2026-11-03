«Мунжаро» проходит экспертизу: глава Комитета фармации рассказал о регистрации препаратов для похудения

В Казахстане продолжается регистрация препаратов, которые в том числе применяются для снижения веса. «Мунжаро» пока проходит экспертизу, а препарат с семаглутидом датского производителя Novo Nordisk уже получил регистрационное удостоверение. Между тем в Мангистауской области выявили частную клинику, где применяли незарегистрированные пептидные препараты.

Об этом журналистам BAQ.KZ сообщил председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения Бауыржан Джусипов.

По его словам, в Казахстане уже зарегистрирован ряд препаратов этой группы. Проверить их статус можно в государственном реестре лекарственных средств.

Что известно о регистрации «Мунжаро»

Бауыржан Джусипов рассказал, что Казахстан ускорил процедуру регистрации лекарств, ранее одобренных уполномоченными органами ряда развитых стран.

В качестве примера он привел препарат из Дании, который недавно прошел регистрацию за 15 дней.

«Мунжаро сейчас находится на этапе экспертизы. Но вообще мы как государственные служащие не имеем права говорить про торговые наименования», - пояснил Джусипов.

Он уточнил, что недавно регистрационное удостоверение получил препарат с семаглутидом производства датской компании Novo Nordisk.

При этом работа по регистрации других препаратов этой группы продолжается. По словам председателя комитета, соответствующие процедуры проводятся в Национальном центре экспертизы лекарственных средств.

Незарегистрированные препараты выявили в частной клинике

Отдельно Бауыржан Джусипов предупредил, что применение лекарств без государственной регистрации является нарушением законодательства.

«До прохождения регистрации применять препараты нельзя. Это считается нарушением закона», - подчеркнул он.

По словам главы комитета, в 2026 году в Мангистауской области выявили частную клинику, где применяли незарегистрированные пептидные препараты.

Джусипов сообщил, что по этому факту проводится работа совместно с правоохранительными органами.

В ведомстве продолжают проверять соблюдение требований к обращению лекарственных средств. При этом для отдельных препаратов, уже зарегистрированных в других странах, предусмотрен ускоренный порядок рассмотрения документов.