Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости кардинального пересмотра подходов к работе с инвесторами и назначил Мурата Нуртлеу специальным координатором (focal point) по инвестиционным вопросам. Об этом Глава государства сообщил на расширенном заседании Правительства страны, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Инвестиционный штаб эффективно работает благодаря Роману Скляру. Здесь многое зависит от первых руководителей, которые обязаны обеспечить эффективную реализацию инвестиционных проектов", — заявил Токаев.

Президент также подчеркнул важность сопровождения инвесторов не только на этапе запуска проектов, но и после их реализации.

"Важно сопровождать деятельность инвесторов и после запуска проектов через регулярный мониторинг и устранение административных барьеров", — отметил он.

В этой связи, Глава государства сообщил о назначении специального помощника по инвестициям.

"Я назначил специального помощника, который будет заниматься вопросами инвестиций. Иностранные и отечественные инвесторы могут обращаться по всем возникающим вопросам к Мурату Нуртлеу как к Focal point", — заявил Президент.

Кроме того, была обозначена зона ответственности по работе с международными финансовыми институтами.

"Что касается международных финансовых институтов, то за постоянную связь с ними будет отвечать председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам – Советник Президента Асет Иргалиев", — отметил Токаев.

Президент также указал на проблемы в реализации инвестиционных проектов, связанных с долгосрочными офтейк-контрактами.

"Одним из ключевых инструментов реализации инвестпроектов является механизм долгосрочных офтейк-контрактов. Однако из-за отсутствия единых и понятных правил заключения таких контрактов и пассивной позиции госорганов срывается реализация стратегических инвестпроектов", — заявил он.

В завершение Глава государства поручил Правительству и Агентству по защите и развитию конкуренции принять действенные меры для устранения этих барьеров.