Мусорный полигон горит в Алматинской области
Сегодня, 10:35
131Фото: скриншот из видео
Огнеборцы МЧС ликвидируют возгорание полигона ТБО в Алматинской области, передает BAQ.KZ.
На территории полигона твердых бытовых отходов вблизи села Али города Алатау произошло горение мусора.
На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС, МИО и ДП.
