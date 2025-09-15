  • 15 Сентября, 12:08

Мусорный полигон горит в Алматинской области

Сегодня, 10:35
Фото: скриншот из видео

Огнеборцы МЧС ликвидируют возгорание полигона ТБО в Алматинской области, передает BAQ.KZ.

На территории полигона твердых бытовых отходов вблизи села Али города Алатау произошло горение мусора.

На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС, МИО и ДП.

