Муссонные дожди в Пакистане: 28 погибших и более 90 раненых
Стихийное бедствие обрушилось на Пакистан.
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Проливные муссонные дожди за последние сутки привели к гибели по меньшей мере 28 человек и ранениям 90, передает BAQ.KZ. Согласно информации, предоставленной газетой Dawn и представителем Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (PDMA) Фарухом Ахмедом, большинство смертельных случаев были вызваны обрушением крыш и стен в условиях постоянных ливней.
В связи с продолжающимися осадками, PDMA предупреждает о риске выхода рек из берегов, что может усугубить катастрофу. Уже сейчас затоплены районы в провинции Пенджаб, а стихия продолжает идти на другие части страны.
В Пакистане муссонные дожди — обычное явление в период с июля по сентябрь. Однако, каждый год они становятся причиной многочисленных жертв и масштабных разрушений. В этом году ситуация усугубляется интенсивностью осадков.
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