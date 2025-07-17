Проливные муссонные дожди за последние сутки привели к гибели по меньшей мере 28 человек и ранениям 90, передает BAQ.KZ. Согласно информации, предоставленной газетой Dawn и представителем Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (PDMA) Фарухом Ахмедом, большинство смертельных случаев были вызваны обрушением крыш и стен в условиях постоянных ливней.

В связи с продолжающимися осадками, PDMA предупреждает о риске выхода рек из берегов, что может усугубить катастрофу. Уже сейчас затоплены районы в провинции Пенджаб, а стихия продолжает идти на другие части страны.

В Пакистане муссонные дожди — обычное явление в период с июля по сентябрь. Однако, каждый год они становятся причиной многочисленных жертв и масштабных разрушений. В этом году ситуация усугубляется интенсивностью осадков.