В аэропорту Астаны транспортные полицейские сняли с авиарейса "Астана – Актобе" двух пассажиров за нарушение общественного порядка, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчины 38 и 40 лет, жители Актобе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя агрессивно во время посадки, не выполняли требования экипажа и выражались нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании. При попытке выяснить обстоятельства инцидента мужчины оказали сопротивление законным требованиям полиции, из-за чего сотрудникам пришлось применить наручники.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по трём статьям Кодекса об административных правонарушениях РК: за неповиновение законным требованиям полиции, мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. С начала года транспортные полицейские уже привлекли к ответственности 447 человек за правонарушения на борту самолётов. Большинство из них — 270 пассажиров — были задержаны за появление в состоянии алкогольного опьянения, 120 — за курение на борту, ещё 26 — за мелкое хулиганство и другие действия, угрожающие безопасности полётов и общественному порядку.