Мужчина более 40 лет жил без удостоверения в Жамбылской области

В Кордайском районе Жамбылской области полицейские помогли 41-летнему жителю получить удостоверение личности гражданина Казахстана.

Как сообщили в миграционной службе, мужчина всю жизнь прожил без документов, из-за чего долгое время находился в сложной социальной ситуации и не мог полноценно пользоваться своими правами. Позже он переехал в Кордайский район и работал пастухом в отдалённой горной местности.

Сотрудники полиции установили его личность, восстановили необходимые данные, собрали архивные сведения и направили запросы в соответствующие органы для оформления документов. На каждом этапе ему оказывали консультационную и практическую помощь.

В результате мужчина впервые получил удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

Он поблагодарил сотрудников полиции отметив, что это событие стало началом нового этапа в его жизни.