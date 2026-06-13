Мужчина едва не утонул в реке в Павлодарской области

В Павлодаре на реке Иртыш в районе пляжа «Куба» сотрудники МЧС в ходе рейдовых мероприятий обнаружили мужчину, который заплыл за буйки в месте с сильным течением.

Поток воды постепенно относил его вдоль берега к участку, где выбраться на сушу было практически невозможно.

Спасатели сразу направились к нему и доставили на берег. Помощь подоспела вовремя, поэтому происшествие обошлось без серьезных последствий, от осмотра медиков мужчина отказался.

После проведения профилактической беседы в отношении гражданина был составлен административный протокол по статье 412 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.