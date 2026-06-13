Мужчина едва не утонул в реке в Павлодарской области
Сотрудники МЧС спасли мужчину на реке Иртыш.
Вчера 2026, 23:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера 2026, 23:34Вчера 2026, 23:34
163Фото: Pixabay.com
В Павлодаре на реке Иртыш в районе пляжа «Куба» сотрудники МЧС в ходе рейдовых мероприятий обнаружили мужчину, который заплыл за буйки в месте с сильным течением.
Поток воды постепенно относил его вдоль берега к участку, где выбраться на сушу было практически невозможно.
Спасатели сразу направились к нему и доставили на берег. Помощь подоспела вовремя, поэтому происшествие обошлось без серьезных последствий, от осмотра медиков мужчина отказался.
После проведения профилактической беседы в отношении гражданина был составлен административный протокол по статье 412 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Самое читаемое
- КНБ подтвердил задержание полковника Талгата Муслимова
- Новый химический гигант появится в Кызылординской области
- На месте снесенного Наримановского рынка в Костанае обещали школу: что происходит с землей сейчас?
- "9 ударов за 40 секунд": родные рассказали подробности убийства 12-летнего подростка
- Пожизненного оказалось мало: экс-президенту Южной Кореи добавили еще 30 лет тюрьмы