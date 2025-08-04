Мужчина изнасиловал девушку с инвалидностью в Шымкенте
Дело об изнасиловании рассмотрено в закрытом режиме.
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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента приговорил 28-летнего мужчину к 8 годам лишения свободы за изнасилование девушки с нарушением слуха, передаёт BAQ.KZ.
Суд признал подсудимого виновным по пункту 2 части 2 статьи 120 Уголовного кодекса РК. Помимо основного наказания, суд также обязал его выплатить 3 миллиона тенге в качестве компенсации морального вреда потерпевшей.
"Суд учёл искреннее раскаяние обвиняемого как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств установлено не было", — пишет otyrar со ссылеой на пресс-службу суда.
Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. По данным фонда "Не молчи", изнасилование было совершено с применением угроз, в условиях уязвимости потерпевшей. Изначально сообщалось об участии нескольких человек.
По словам адвоката потерпевшей Гулайхан Турсумановой, дело ещё одного фигуранта расследуется в полиции Казыгуртского района Туркестанской области. В отношении третьего участника готовится отдельное заявление за сокрытие преступления.
"С нашей стороны апелляционной жалобы не будет. Потерпевшая согласна с вынесенным приговором", — сообщила адвокат.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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