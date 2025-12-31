В столице полицейские в кратчайшие сроки задержали мужчину, повредившего автобусную остановку, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел в вечернее время на улице Кенесары в Астана. Неизвестный разбил стеклянную конструкцию остановочного павильона и скрылся с места происшествия. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали нарушителя.

Как выяснилось, 33-летний житель столицы находился в состоянии алкогольного опьянения и решил "испытать на прочность" конструкцию остановки, в результате чего было повреждено городское имущество. По данному факту в отношении мужчины возбуждено производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

Решением суда нарушителю назначен административный арест сроком на 20 суток. В полиции напомнили, что бережное отношение к городскому имуществу является обязанностью каждого жителя, поскольку его повреждение наносит ущерб не только инфраструктуре, но и облику города в целом, а любые подобные действия влекут ответственность в соответствии с действующим законодательством.