Мужчина обманывал пенсионеров и крал деньги — его задержали в Караганде
Мужчина, подозреваемый в серии краж у пенсионеров, проникал в квартиры и похищал сбережения.
В Караганде полицейские задержали 50-летнего мужчину, которого подозревают в серии краж у пенсионеров.
В чем заключалась схема
По данным полиции, он действовал по одной и той же схеме: под разными предлогами попадал в квартиры пожилых людей, входил к ним в доверие, узнавал, где хранятся деньги, а затем, воспользовавшись моментом, похищал сбережения.
Одной из жертв стала 83-летняя жительница города. Она обратилась в полицию и подробно описала внешность подозреваемого, что помогло в его розыске.
Вскоре сотрудники отдела полиции имени Казыбек би установили личность мужчины и задержали его.
Во время допроса он признался не только в краже у пожилой женщины, но и в совершении еще одного аналогичного преступления. Потерпевшие также опознали его.
Сейчас по делу продолжается расследование. Полицейские проверяют, причастен ли задержанный к другим подобным кражам.
