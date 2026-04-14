В Караганде полицейские задержали 50-летнего мужчину, которого подозревают в серии краж у пенсионеров.

В чем заключалась схема

По данным полиции, он действовал по одной и той же схеме: под разными предлогами попадал в квартиры пожилых людей, входил к ним в доверие, узнавал, где хранятся деньги, а затем, воспользовавшись моментом, похищал сбережения.

Одной из жертв стала 83-летняя жительница города. Она обратилась в полицию и подробно описала внешность подозреваемого, что помогло в его розыске.

Вскоре сотрудники отдела полиции имени Казыбек би установили личность мужчины и задержали его.

Выполняется проверка

Во время допроса он признался не только в краже у пожилой женщины, но и в совершении еще одного аналогичного преступления. Потерпевшие также опознали его.

Сейчас по делу продолжается расследование. Полицейские проверяют, причастен ли задержанный к другим подобным кражам.