На пульт 112 Карагандинской области поступило сообщение о том что днем мужчина на грузовом автомобиле выехал из города Астана в поселок Шубарколь и перестал выходить на связь, передает BAQ.KZ.

На место выехали спасатели МЧС и сотрудники ДП и МИО, которые прочёсывали территорию. Поискам мешало темное время суток и протяжённые степные участки, где легко потерять ориентир.

Ночью поисковые группы обнаружили мужчину в 35 км от села Талдысай. Медицинская помощь ему не потребовалась.