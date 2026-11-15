Мужчина прыгнул с моста в реку в Атырау

В районе Алиевского моста в Атырау поступило сообщение о том, что мужчина прыгнул в реку Урал.

Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия. На плавсредстве спасатели добрались до пострадавшего, извлекли его из воды и доставили на берег. Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.

МЧС напоминает: берегите свою жизнь и здоровье, не подвергайте себя опасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112.