Происшествие произошло в районе имени Казыбек би города Караганды, на мосту возле железнодорожного вокзала, расположенном вдоль проспекта Бухар жырау.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС возвращались на базу после проведения аварийно-спасательных работ, когда заметили мужчину, который пытался перелезть через ограждение моста, чтобы спрыгнуть вниз.

Спасатели оперативно и слаженно среагировали, вовремя удержали мужчину и вывели его в безопасное место.

Мужчину 1986 года рождения передали прибывшим на место сотрудникам полиции.