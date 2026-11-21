Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Караганде
Карагандинские спасатели предотвратили попытку мужчины.
21 Ноября 2026, 08:09
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21 Ноября 2026, 08:0921 Ноября 2026, 08:09
82Фото: Скриншот видео
Происшествие произошло в районе имени Казыбек би города Караганды, на мосту возле железнодорожного вокзала, расположенном вдоль проспекта Бухар жырау.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС возвращались на базу после проведения аварийно-спасательных работ, когда заметили мужчину, который пытался перелезть через ограждение моста, чтобы спрыгнуть вниз.
Спасатели оперативно и слаженно среагировали, вовремя удержали мужчину и вывели его в безопасное место.
Мужчину 1986 года рождения передали прибывшим на место сотрудникам полиции.
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