Тело 41-летнего К., пропавшего без вести более десяти дней назад, было найдено в Кокшетау с признаками насильственной смерти. По данным следствия, к убийству причастен его подчинённый — 23-летний молодой человек, работавший с погибшим на одном из местных золотодобывающих предприятий, передаёт BAQ.KZ.

Как рассказали родственники погибшего, между ним и подозреваемым ранее произошёл серьёзный конфликт. Мать К. также утверждает, что предполагаемый убийца — игроман, и, по её мнению, мог заранее планировать преступление.

По имеющейся информации, 8 мая К. сел в автомобиль подозреваемого, после чего исчез. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как машина направляется в гараж, где, как установило следствие, и произошло убийство. В течение дня злоумышленник держал тело в салоне автомобиля, а ночью закопал его в посёлке Станционный.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 14 мая по указанному подозреваемым маршруту и месту был обнаружен труп разыскиваемого мужчины. Подозреваемый задержан, ведётся расследование.

Ранее мужчина сознался в жестоком убийстве в Таразе.