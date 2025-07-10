Мужчина устроил поджог в Доме Министерств в Астане
Неизвестный поджёг турникет зажигательной смесью.
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Сегодня около 8 утра в подъезде №11 Дома Министерств в Астане произошёл инцидент: неизвестный мужчина зашёл в здание Министерства просвещения и бросил зажигательную смесь на турникет. В результате началось возгорание на площади около 2 кв. метров, передает BAQ.KZ.
Сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место происшествия незамедлительно прибыли силы и средства ДЧС. Пожар был оперативно ликвидирован с помощью огнетушителя. Пострадавших нет.
Сотрудниками полиции был задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в поджоге. В Департаменте полиции сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
По данным ДЧС, после ликвидации возгорания были проведены работы по дымоудалению и проверке помещений.
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