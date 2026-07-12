Мужчина утонул в озере Копа в Кокшетау
Он отдыхал с компанией людей на берегу озера.
12 Июля 2026, 17:56
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12 Июля 2026, 17:5612 Июля 2026, 17:56
101Фото: pixabay.com
В Кокшетау произошла трагедия на воде: в озере Копа утонул мужчина.
По предварительной информации, днем на берегу озера отдыхала компания людей. В какой-то момент окружающие заметили отсутствие одного из мужчин.
Позже стало известно, что мужчина 1988 года рождения утонул. Несмотря на принятые меры, спасти его не удалось.
С начала купального сезона число погибших на водоемах достигло 15 человек. В числе основных причин подобных трагедий специалисты называют несоблюдение правил безопасности на воде, а также употребление алкоголя во время отдыха.
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