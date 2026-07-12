Мужчина утонул в озере Копа в Кокшетау

В Кокшетау произошла трагедия на воде: в озере Копа утонул мужчина.

По предварительной информации, днем на берегу озера отдыхала компания людей. В какой-то момент окружающие заметили отсутствие одного из мужчин.

Позже стало известно, что мужчина 1988 года рождения утонул. Несмотря на принятые меры, спасти его не удалось.

С начала купального сезона число погибших на водоемах достигло 15 человек. В числе основных причин подобных трагедий специалисты называют несоблюдение правил безопасности на воде, а также употребление алкоголя во время отдыха.