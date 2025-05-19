В одном из кафе Алматы произошел инцидент с применением травматического оружия, в результате которого был ранен мужчина. Информация о происшествии распространилась в соцсетях: на кадрах видно, как посетители в панике покидают помещение, слышны крики и звуки выстрелов, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, конфликт произошёл между двумя знакомыми мужчинами. В ходе ссоры один из них выстрелил другому в ногу из травматического ружья.

Подозреваемый — 35-летний уроженец Жетысуской области — был оперативно задержан и водворён в изолятор временного содержания (ИВС). Оружие, использованное при инциденте, изъято.

"По данному факту Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства выясняются", — добавили в ведомстве.

Пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное. Полиция продолжает расследование.

В апреле егерь выстрелил мужчине в ногу в Алматинской области из-за костра.