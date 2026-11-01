Мужчину арестовали на 15 суток в Алматы за призыв к массовой остановке грузовиков
41-летний горожанин опубликовал видеообращение, в котором призывал водителей фур приостановить движение в знак протеста против весовых ограничений.
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В Алматы суд назначил 15 суток административного ареста мужчине, призывавшему к массовой остановке большегрузного транспорта. Поводом для разбирательства стала видеозапись, опубликованная в социальных сетях.
Как сообщает департамент полиции города, на видео мужчина призывал водителей грузовых автомобилей 1 ноября организованно приостановить движение в знак протеста против действующих весовых ограничений.
В ходе проверки полицейские установили автора обращения. Им оказался 41-летний житель Алматы. По информации правоохранительных органов, он призывал граждан принять участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Материалы дела направили в суд. По итогам рассмотрения мужчина был признан виновным и получил 15 суток административного ареста.
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