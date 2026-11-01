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Мужчину арестовали на 15 суток в Алматы за призыв к массовой остановке грузовиков

41-летний горожанин опубликовал видеообращение, в котором призывал водителей фур приостановить движение в знак протеста против весовых ограничений.

1 Ноября 2026, 17:18
АВТОР
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Pixabay.com 1 Ноября 2026, 17:18
1 Ноября 2026, 17:18
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Фото: Pixabay.com

В Алматы суд назначил 15 суток административного ареста мужчине, призывавшему к массовой остановке большегрузного транспорта. Поводом для разбирательства стала видеозапись, опубликованная в социальных сетях.

Как сообщает департамент полиции города, на видео мужчина призывал водителей грузовых автомобилей 1 ноября организованно приостановить движение в знак протеста против действующих весовых ограничений.

В ходе проверки полицейские установили автора обращения. Им оказался 41-летний житель Алматы. По информации правоохранительных органов, он призывал граждан принять участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Материалы дела направили в суд. По итогам рассмотрения мужчина был признан виновным и получил 15 суток административного ареста.

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