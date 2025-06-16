В Астане специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям рассмотрел дело в отношении мужчины, который 10 июня взобрался на арку моста "Каратокел" и заявил о намерении спрыгнуть, передает BAQ.KZ. Как выяснилось, он записал видео с места происшествия и отправил его частному судебному исполнителю и бывшей супруге.

Инцидент был зафиксирован полицией района "Есиль" после соответствующего обращения. На суде гражданин Ж. признал свою вину, объяснив поступок тяжелым эмоциональным состоянием и задолженностью по алиментам в размере более 1 миллиона тенге.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК (мелкое хулиганство) и назначил наказание в виде 15 суток административного ареста. При вынесении решения учитывалась общественная опасность поведения и угроза жизни как самому мужчине, так и окружающим.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.