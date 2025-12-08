Мужчину застрелили на охоте в Атырауской области
В Атырауская область произошёл трагический инцидент во время охоты — по неосторожности был застрелен мужчина, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Департаменте полиции региона, происшествие случилось в ночь на 6 декабря в Кызылкогинском районе, вблизи села Аккора, примерно в 30 километрах от села Жаскайрат.
По предварительным данным, двое мужчин отправились на охоту, при этом перед этим распивали алкогольные напитки. Из-за нарушения правил обращения с оружием произошёл случайный смертельный выстрел.
В полиции сообщили, что отдел полиции Кызылкогинского района возбудил уголовное дело по данному факту.
Подозреваемый задержан и водворён под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, иные подробности в интересах следствия не разглашаются.
