Мужская сборная Казахстана поборется за медали Кубка мира в Берне
4 Ноября 2026, 15:40
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4 Ноября 2026, 15:404 Ноября 2026, 15:40
195Фото: НОК РК
С 12 по 14 ноября в Берне (Швейцария) пройдёт этап Кубка мира по фехтованию на шпаге среди мужчин. Казахстанские спортсмены примут участие в индивидуальных и командных соревнованиях.
В личном турнире страну представят Эльмир Алимжанов, Александр Федотов, Ансар Касен, Руслан Курбанов, Богдан Лукин, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов и Георгий Тинников.
В командных соревнованиях выступят Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов.
Напомним, в октябре мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге стала победителем этапа Кубка мира в Касабланке (Марокко). По итогам этого успеха национальная команда возглавила мировой рейтинг.
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