Мужская сборная Казахстана поборется за медали Кубка мира в Берне

С 12 по 14 ноября в Берне (Швейцария) пройдёт этап Кубка мира по фехтованию на шпаге среди мужчин. Казахстанские спортсмены примут участие в индивидуальных и командных соревнованиях.

В личном турнире страну представят Эльмир Алимжанов, Александр Федотов, Ансар Касен, Руслан Курбанов, Богдан Лукин, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов и Георгий Тинников.

В командных соревнованиях выступят Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов.

Напомним, в октябре мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге стала победителем этапа Кубка мира в Касабланке (Марокко). По итогам этого успеха национальная команда возглавила мировой рейтинг.