Музыкальная композиция "Человека труда" впервые прозвучала в Астане
Песня посвящена простым труженикам и передовикам.
В Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева в рамках городского праздничного мероприятия "Адал еңбек – адал азамат" прозвучала музыкальная композиция "Еңбек адамы" ("Человек труда"), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Автором композиции является Куат Ежембек, музыку написал Арман Куандыков, а исполнила произведение молодая певица Арайлым Рахымкызы.
Песня, посвященная простым труженикам и передовикам, которые своим ежедневным трудом вносят вклад в развитие страны, глубоко тронула сердца слушателей. Проникновенная мелодия и содержательный текст гимна наполнили зал атмосферой вдохновения, гордости и уважения к людям труда.
Напомним, сегодня в Астане прошла церемония награждения, на котором чествовали победителей конкурсов "Еңбек жолы" и "Парыз", а также трудовые династии столицы.
