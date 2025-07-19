В первом полугодии 2025 года в Казахстане продолжился активный рост музыкальной сферы, передает BAQ.KZ.

Республиканские концертные организации провели 279 мероприятий, которые собрали порядка 300 тысяч зрителей. Государственные концертные коллективы успешно представляют страну как в регионах, так и на международной арене. За шесть месяцев проведено 12 гастролей по Казахстану и 7 — за рубеж. В частности, Государственная академическая концертная организация "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой выступила в Болгарии, ОАЭ, Азербайджане и Великобритании. До конца года запланированы гастроли в Канаду, Францию, Китай, Турцию и другие страны.

Как отметили в Минкультуры, значительное внимание в 2025 году уделяется юбилейным датам. В честь 100-летия Народного артиста Казахстана Нургисы Тлендиева прошли конкурсы, концерты и гастрольное выступление в Пекине. В Анкаре состоялось торжественное открытие года, посвященного столетию со дня рождения выдающегося композитора, в рамках организации ТЮРКСОЙ. Также были организованы юбилейные праздничные мероприятия, посвященные Шамши Калдаякову, Евгению Брусиловскому, филармонии имени Жамбыла и ансамблю танца "Салтанат".

В 2025 году Государственным ансамблем танца "Салтанат" проведены работы по пошиву концертных костюмов. Всего изготовлено 56 образов, в том числе 32 женских, 24 мужских. Кроме того, для солистов и творческих коллективов были сшиты сценические костюмы в рамках концертных программ 24 заседания Совета глав государств-членов ШОС, а также церемонии открытия Всемирных игр кочевников. Новые костюмы получили фольклорно-этнографический ансамбль "Сазген сазы" (32 шт.), а также танцевальному коллективу "Бірлік" переданы 33 костюма, сшитых в рамках проекта ОДКБ.

В целом, за последние два года были сшиты сценические костюмы для Государственного академического симфонического оркестра Казахской государственной академической филармонии, Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, ансамбля песни и танца "Бірлік", Государственной академической концертной организации "Казахконцерт" имени Розы Баглановой.

"Казахстанские артисты добиваются успеха за рубежом. Артист ансамбля "GULDER" завоевал две золотые медали в Латвии, солист Дидар Абдухалык — первое место на конкурсе в Болгарии. Айгерим Алтынбек поступила в Академию Ла Скала и выступила с Андреа Бочелли и Хосе Карреросом. Мария Мудряк дебютировала в "Свадьбе Фигаро" в Китае", - заверили в Министерстве.

Параллельно на республиканских телеканалах продолжается трансляция телеверсий концертов, посвященных творчеству казахстанских композиторов — Ескендира Хасангалиева, Нургисы Тлендиева, Кенеса Дуйсекеева, а также музыкального наследия казахстанского кино.