МВД бьёт тревогу: пранки становятся смертельно опасными
Пранкеры рискуют свободой и жизнями.
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Министерство внутренних дел Казахстана официально обратилось к авторам "пранков", призывая общественность пересмотреть границы онлайн-съёмок, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. В заявлении подчёркивается, что всё чаще в сети появляются видео с экстремальными трюками, провокациями и инсценировками насилия - всё ради хайпа и высокой просмотровости. Вместо безобидных шуток эти ролики несут агрессию, создают стресс у случайных свидетелей и подвергают опасности как авторов, так и окружающих.
С начала года уже 24 человека привлечены к административной ответственности за подобные действия. Среди резонансных примеров - лифт-пранк в столице с изображением "трупа" и нападением с топором, вызвавший настоящую панику среди пассажиров. Участники этого розыгрыша получили аресты сроком от 15 до 30 суток. В Алматинской области опасное видео обернулось трагедией: молодой человек, прыгая через движущийся автомобиль, получил тяжёлую травму и скончался.
МВД напоминает, что подобная деятельность не просто нарушает общественный порядок - она может привести к уголовной ответственности за провокацию паники, причинение вреда и унижение человеческого достоинства. Блогерство и желание прославиться через камеру не оправдывают нарушений закона, предупреждает начальник департамента МВД Шынгыс Алекешев.
В обращении к авторам роликов ведомство призвало задуматься об ответственности: прежде чем снимать опасный трюк, важно учесть возможные последствия для себя и окружающих. Соблюдение закона, уважение личных границ и безопасности друг друга должны выйти на первый план - пранк не может быть важнее человеческой жизни.
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