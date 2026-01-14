Министерство внутренних дел Казахстана сообщает о результатах республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Қару", проведенного с 9 по 12 января, передает BAQ.KZ.

В ходе акции из незаконного оборота изъято 340 единиц оружия, свыше 2 тысяч боеприпасов и 10 взрывных устройств. Среди изъятого — 14 единиц криминального оружия: 8 — похищенные в январских событиях, 6 — ранее утерянные. Также изъято 31 нарезное и 225 гладкоствольных оружий, а также служебная экипировка.

Особое внимание уделялось удаленным фермерским хозяйствам, где изъято 70 единиц огнестрельного оружия. Кроме того, жители страны добровольно сдали 35 единиц оружия.

МВД РК напоминает: добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности. Правоохранительные органы призывают граждан проявлять сознательность и вносить вклад в обеспечение общественной безопасности.