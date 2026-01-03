МВД пресекло канал незаконной охоты и контрабанды дериватов сайги, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

29 августа в ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции Карагандинской области при координации Министерства внутренних дел задержали преступную группу из трёх человек, занимавшихся незаконной охотой на сайгаков с целью последующей реализации их дериватов.

В ходе задержания у браконьеров изъяли 1 127 рогов сайги общим весом около 400 килограммов, а также два гладкоствольных ружья.

В рамках дальнейшей проверки 24 декабря на границе с Российской Федерацией в Павлодарской области была задержана ещё одна группа из двух человек, один из которых является иностранным гражданином. Они пытались незаконно вывезти через государственную границу 1 882 рога сайги, спрятав их в специально оборудованном тайнике в грузовом автомобиле.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.