МВД Казахстана пресекло канал незаконной охоты и контрабанды дериватов сайги
У браконьеров изъяли 1 127 рогов сайги.
МВД пресекло канал незаконной охоты и контрабанды дериватов сайги, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
29 августа в ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции Карагандинской области при координации Министерства внутренних дел задержали преступную группу из трёх человек, занимавшихся незаконной охотой на сайгаков с целью последующей реализации их дериватов.
В ходе задержания у браконьеров изъяли 1 127 рогов сайги общим весом около 400 килограммов, а также два гладкоствольных ружья.
В рамках дальнейшей проверки 24 декабря на границе с Российской Федерацией в Павлодарской области была задержана ещё одна группа из двух человек, один из которых является иностранным гражданином. Они пытались незаконно вывезти через государственную границу 1 882 рога сайги, спрятав их в специально оборудованном тайнике в грузовом автомобиле.
По данным фактам возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.
