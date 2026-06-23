МВД напомнило казахстанцам о запрете скрывать лицо в общественных местах

Министерство внутренних дел Казахстана усилило контроль за соблюдением запрета на ношение одежды, которая мешает распознать лицо на улице и в других общественных местах. Эта мера прописана в законе «О профилактике правонарушений» и направлена исключительно на обеспечение общественной безопасности. На сегодняшний день за игнорирование этого правила к административной ответственности в стране уже привлечены 1613 человек.

Закон четко определяет, что нарушением считается любая одежда или аксессуары, которые закрывают лицо до такой степени, что человека невозможно визуально идентифицировать. Тем не менее в правилах есть логичные исключения. Наказывать не будут тех, чья маскировка обусловлена медицинскими показаниями, суровыми погодными условиями, исполнением служебных обязанностей, а также участием в спортивных или культурных мероприятиях.

Во всех остальных случаях полиция имеет право сделать замечание или составить протокол. На первый раз нарушителям закона грозит лишь официальное предупреждение. Однако если гражданин попадется повторно в течение года, ему придется заплатить штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (МРП). В МВД призывают казахстанцев с пониманием отнестись к правилам «Закона и Порядка» и не создавать спорных ситуаций во время нахождения в общественных местах.