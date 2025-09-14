МВД обратилось к водителям после серии смертельных ДТП в Казахстане
Полиция усилит контроль на дорогах.
За последние дни на дорогах Казахстана произошли три крупные трагедии, которые унесли жизни 25 человек, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz. 11 сентября в Мангистауской области при опрокидывании микроавтобуса погибли 10 человек. 14 сентября в Жетысу столкнулись три автомобиля — ещё 10 жертв. В Карагандинской области авария с выездом на встречную полосу привела к гибели пяти человек.
Выражаем соболезнования семьям всех погибших. Это не просто аварии. Это тяжёлые человеческие утраты, — заявил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Галым Саргулов.
По всем фактам возбуждены уголовные дела, идёт расследование. Однако, как подчеркнул Саргулов, никакие следственные действия не вернут погибших. МВД обратилось к участникам дорожного движения с призывом соблюдать правила и помнить, что "дорога не прощает ошибок". Среди основных факторов риска названы превышение скорости, выезд на встречную полосу, опасные манёвры и игнорирование ремней безопасности.
В ближайшее время полиция усилит контроль на дорогах: будут проводиться масштабные рейды, проверки междугородних маршрутов и частных перевозчиков. Особое внимание уделят техническому состоянию транспорта и дисциплине водителей.
Безопасность — это не только работа полиции. Это личная ответственность каждого. Одно неверное решение на дороге может стоить слишком дорого, — отметил Саргулов.
