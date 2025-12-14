В мессенджерах и социальных сетях распространяются сообщения о якобы новых способах остановки автомобилей на дорогах — в виде оставленных детских автокресел с "поддельным младенцем", а также бросания яиц в лобовое стекло машин. В Министерстве внутренних дел заявили, что эта информация не соответствует действительности, передаёт BAQ.KZ.

В МВД подчеркнули, что подобных фактов на территории страны не зафиксировано, а распространяемые сообщения являются фейковыми и вызывают необоснованную панику среди граждан.

Ведомство напомнило, что распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации и информационно-коммуникационных сетей влечёт установленную законом ответственность. Граждан призывают сохранять критическое мышление и доверять только официальным источникам информации.