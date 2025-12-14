МВД опровергло фейки о "приманках" на дорогах и призвало не распространять ложную информацию
Распространяемые сообщения являются фейковыми.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В мессенджерах и социальных сетях распространяются сообщения о якобы новых способах остановки автомобилей на дорогах — в виде оставленных детских автокресел с "поддельным младенцем", а также бросания яиц в лобовое стекло машин. В Министерстве внутренних дел заявили, что эта информация не соответствует действительности, передаёт BAQ.KZ.
В МВД подчеркнули, что подобных фактов на территории страны не зафиксировано, а распространяемые сообщения являются фейковыми и вызывают необоснованную панику среди граждан.
Ведомство напомнило, что распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации и информационно-коммуникационных сетей влечёт установленную законом ответственность. Граждан призывают сохранять критическое мышление и доверять только официальным источникам информации.
Самое читаемое
- 170 электронных сигарет изъяли полицейские в ходе рейда в Караганде
- Ещё четыре новые школы откроют в Костанайской области до конца года
- Туристическая инфраструктура Павлодарской области включает 151 объект размещения
- 193 школьника стали призёрами республиканской олимпиады
- Семь человек пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее