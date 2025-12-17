Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к участникам дорожного движения в связи с празднованием Дня Независимости Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В праздничные дни многие водители выезжали на автомобилях с государственными флагами, выражая тем самым свою гражданскую позицию и патриотизм.

В МВД напомнили, что действующим законодательством не предусмотрена ответственность за размещение государственного флага на транспортных средствах при условии соблюдения требований безопасности и правил дорожного движения. Вместе с тем в ходе праздничных мероприятий были зафиксированы случаи нарушений ПДД.

"При этом следует отметить, что отдельные граждане в ходе праздничных мероприятий нарушали правила дорожного движения, мешали другим участникам, перекрывали улицу, в связи с чем сотрудники полиции были вынуждены принять предусмотренные законом меры реагирования", — сообщили в ведомстве.

В качестве примера в МВД привели события 16 декабря в Шымкенте и Алматы, где сотрудники полиции остановили ряд транспортных средств, использовавших флаги. При этом подчёркивается, что причиной остановки стали грубые нарушения правил дорожного движения. По итогам проверки водители были привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством без соответствующего права, создание аварийной ситуации, а также незаконное переоборудование транспортных средств. В МВД отдельно отметили, что "указанные меры не имели никакого отношения к использованию государственного флага".

Кроме того, в Алматы полицейские провели разъяснительную работу с водителем и пассажирами общественного транспорта, украшенного гелиевыми шарами, указав на опасность их использования для жизни и здоровья граждан. В то же время сообщается, что отдельные факты неправомерной остановки транспортных средств в настоящее время проверяются, а виновные сотрудники будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.