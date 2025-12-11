МВД усиливает контроль из-за опасной зимней обстановки на трассах
В зимний сезон дороги по всей стране традиционно становятся более опасными, и ситуация в этом году не стала исключением, передает BAQ.KZ со ссылкой на МВД.
МВД сообщило об усилении мер безопасности и обратилось к гражданам с призывом внимательнее относиться к дорожной обстановке. По данным ведомства, низкие температуры, метели и гололёд требуют от водителей максимальной осторожности и строгого соблюдения ограничений скорости.
Представитель комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова подчеркнула, что меры, принимаемые на дорогах, направлены исключительно на сохранение жизней.
"С наступлением зимы осложняются погодные и дорожные условия. В связи с этим, для сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения нами совместно с владельцами дорог вводятся ограничения скорости, а при необходимости полностью закрываются дороги", — поясняет она.
По её словам, в зимний период на автотрассах устанавливаются стационарные знаки 3.24 "Ограничение максимальной скорости", а на ключевых направлениях, таких как Астана–Щучинск и Астана–Темиртау, действуют электронные табло переменной информации.
"С помощью этих табло скорость снижается только на период неблагоприятных погодных и дорожных условий, таких как буран, гололед и т.д. Эти знаки установлены в соответствии с требованиями стандартов и подлежат соблюдению так же, как и другие дорожные знаки", — подчеркнула Боранова.
Она также отметила, что контроль за соблюдением скоростного режима стал более точным и автоматизированным. "Одновременно с этим, камеры, фиксирующие скорость, автоматически переключаются на фиксацию установленной скорости и средней скорости движения", — уточнила представитель МВД.
Ведомство обращается к гражданам с напоминанием о необходимости дисциплины на дорогах и ответственности за собственную безопасность и безопасность окружающих. МВД подчёркивает, что ограничения вводятся не для того, чтобы создавать неудобства, а чтобы предотвратить аварии и сохранить человеческие жизни.
