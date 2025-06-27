МВД запустило сервис "Закон и Порядок" в Egov Mobile
Сообщить о правонарушении теперь можно в один клик.
Сегодня, 21:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:08Сегодня, 21:08
108Фото: Акимат города Астаны
Министерство внутренних дел Республики Казахстан запустило новый цифровой сервис "Закон и Порядок", передаёт BAQ.KZ.
Новая функция доступна в мобильном приложении Egov Mobile.
Теперь, чтобы сообщить о правонарушении, не нужно звонить в полицию или лично посещать отделение. Достаточно открыть приложение, выбрать иконку "Закон и Порядок" и заполнить форму обращения.
Сигналы о бытовом насилии, ДТП, происшествиях с детьми и других нарушениях общественного порядка будут поступать напрямую в органы внутренних дел. Оперативные службы получают уведомления мгновенно и начинают реагировать без промедления.
В МВД отмечают, что новый сервис сделает процесс обращения граждан удобнее, а работу полиции — более быстрой и эффективной.
Самое читаемое