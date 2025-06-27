  • 27 Июня, 21:43
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МВД запустило сервис "Закон и Порядок" в Egov Mobile

Сообщить о правонарушении теперь можно в один клик.

Сегодня, 21:08
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Акимат города Астаны Сегодня, 21:08
Сегодня, 21:08
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Фото: Акимат города Астаны

Министерство внутренних дел Республики Казахстан запустило новый цифровой сервис "Закон и Порядок", передаёт BAQ.KZ.

Новая функция доступна в мобильном приложении Egov Mobile.

Теперь, чтобы сообщить о правонарушении, не нужно звонить в полицию или лично посещать отделение. Достаточно открыть приложение, выбрать иконку "Закон и Порядок" и заполнить форму обращения.

Сигналы о бытовом насилии, ДТП, происшествиях с детьми и других нарушениях общественного порядка будут поступать напрямую в органы внутренних дел. Оперативные службы получают уведомления мгновенно и начинают реагировать без промедления.

В МВД отмечают, что новый сервис сделает процесс обращения граждан удобнее, а работу полиции — более быстрой и эффективной.

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